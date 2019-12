FOTO | Si accende il Natale con il maxi Albero "Presentiamo la nostra città con il volto più bello" le parole di Vincenzo De Luca

S'llumina il maxi albero e il Natale in città. L'inaugurazione è iniziata alle 16.30 sulle note del coro salernitano Friend for Gospel che ha animato la piazza e divertito i presenti. Tanti cittadini e visitatori, infatti, hanno preso parte all'evento. Momenti di gioia e festa sotto l'albero quando alcuni giovani hanno iniziato a distribuire della maschere natalizie con occhialini rossi e verdi, cappelli e volti di Babbo Natale. Subito dopo il concerto, intorno alle 17.30, è iniziato sul palco il conto alla rovescia per l'accensione. Presenti i bambini dello Smaldone di Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

"La nostra città è in festa. Salerno è al centro d'Italia, vista e conosciuta ovunque. Da questa prospettiovsa vedersi è un colpo d'occhio eccezionale, siete tantissimi". Dichiara, emozionato, il primo cittadino Vincenzo Napoli. Emozione condivisa anche dai piccoli bambini dell'Istituto Smoldone di Salerno che sono saliti sul palco accompagnati dalle suore e dal governatore Vincenzo De Luca. Un primo ringraziamento, da parte del Presidente, è andato al lavoro svolto dalle suore e alla bravura dei bambini.

"E' bello essere qui con voi, con loro, sono dei bambini eccezionali quasi quanto il lavoro che quotidianamente svolgono le suore con cui abbiamo un legame storico". dichiara De Luca, "Come sapete Luci D'artista è diventato uno degli eventi più belli, presentiamo la nostra città con il volto più bello, quello dell'accoglienza e della sicurezza".

Subito dopo aver acceso l'albero tra il boato di stupore dei presenti, sindaco e governatore hanno lasciato il centro per raggiungere l'ultima installazione ancora da inaugurare di questa kermesse in piazza Caduti di Brescia a Pastena, nella zona orientale della città.