Le Luci d'Artista viste dal mare: si parte con la motonave Tre le fasce orarie garantite per ammirare la kermesse salernitana. Stasera l'inaugurazione

Escursioni a bordo della motonave Adrian Princess II per ammirare le Luci d’Artista dal mare. E’ la novità di questa edizione 2019/2020 che la compagnia Blunavy ha messo a disposizione per tutti i visitatori che vogliono ammirare da un altro punto di vista la kermesse salernitana. L'inaugurazione questa sera alle 18.30 a bordo della nave.

Una sorta di mini crociera per guardare la costa di Salerno e ammirarne le luci. Tre le partenze garantite per i passeggeri. Si parte dalla Stazione Marittima, il servizio sarà attivo fino a domenica 19 gennaio. Le partenze sono previste tutti i giorni alle ore 11.45 con rientro alle 15.30 per escursioni lungo la costa.

Il pomeriggio, invece, si parte alle 17.30 e alle 19.30 con una mini crociera sulla motonave che percorrerà il litorale salernitano fino ad arrivare a Vietri sul Mare.

L’imbarcazione della compagnia toscana Blunavy è lunga 31 metri e può trasportare fino a 350 passeggeri. Di giorno i visitatori potranno raggiungere la costiera amalfitana e sbarcare ad Amalfi mentre, al tramonto la motonave cambierà rotta, costeggiando il lungomare di Salerno per ammirare le Luci d’Artista. A bordo ci sarà anche un servizio bar, piano bar e serate di musica dal vivo.