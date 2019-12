Danni e disagi al cimitero di Salerno: distrutte alcune tombe A denunciare l'accaduto un cittadino in visita ieri mattina

Danni e disagi al cimitero di Salerno, tombe distrutte da al cuni vandali. A denunciare l'accaduto alcuni cittadini salernitani che si sono recati, ieri mattina, al cimitero di Brignano per far visita ai propri cari non più in vita. Un amaro risveglio per il cimitero dove alcune tombe sono state derubate da oggetti in rame e altre sono state rovinosamente distrutte.

Danni che potrebbero essere stati causati nella notte per mano di alcuni vandali che sono entrati furtivamente e di nascosto all'interno del cimitero. A denunciare l'accaduto, con tanto di foto, è stato un cittadino salernitano sul gruppo Facebook "figli delle chiancarelle" che scrive, semplicememnte: "E' una vergogna".

I cittadini hanno denunciato l'accaduto alle autoritù competenti. E' probabile che saranno controllate le telecamere di videosorveglianza per capire cosa sia accaduto durante la notte.