FOTO| Capodanno a bordo della motonave targata Blunavy Dopo il tour delle Luci d'Artista via mare, ecco l'evento dedicato all'ultimo dell'anno

Le Luci d'Artista viste da un'altra prospettiva, inaugurata ieri, nel giorno dell'Immacolata, la mini crociera del litorale salernitano. Un' iniziativa portata avanti grazie alla sottoscrizione di un patto con la compagnia toscana Blunavy Cruise and Tour che garantirà per tutto il periodo delle festività dei brevi tour via mare a bordo della motonave Adrian Princess II, ormeggiata presso la stazione marittima di Zaha Hadid.

“Salerno rappresenta un porto turistico importante, la stavamo guardando da tempo. Siamo “sbarcati” qui proprio perchè ha tanto da offrire e rappresenta una meta frequentata e conosciuta. E' sicuramente un punto di partenza, stiamo raccogliendo tanti consensi, chissà che non possa diventare un servizio attivo anche durante la stagione estiva" dichiara Irene Tortora, responsabile marketing Blunavy.

Sono tre le escursioni in programma: la prima, con partenza alle 11.45, sarà dedicata alla costiera amalfitana e alla scoperta dei luoghi della Divina.

Gli altri due tour saranno, invece, totalmente destinati alla scoperta della kermesse di luci e del litorale cittadino con partenza alle 17.30 e alle 19.30, al costo di 25 euro cena inclusa. In caso di condizioni meteo avverse non ci sarà alcuna perdita di caparra poichè il biglietto sarà pagato solo prima di partire. Il servizio resterà attivo fino al 19 gennaio con tour disponibili anche durante i giorni di festività, (24 e 26 dicembre, 6 gennaio) e ospiterà fino a 150 persone circa.

Fiore all'occhiello di questa nuova iniziativa è certamente il Gran Galà di Capodanno organizzato a bordo della motonave. Un evento che sta già raccogliendo adesioni e che garantirà divertimento, musica, cena e spettacolo nel suggestivo scenario della baia di Salerno con ricco menù e una magnifica visuale dei fuochi d'artificio per festeggiare l'ultimo dell'anno. Info e prezzi sono consultabili sulla pagina ufficiale della compagnia.