Luci D'Artista: un successo ma c'è qualche incivile di troppo A dirlo l'assessore al commercio Loffredo che invita residenti e turisti a utilizzare le navette

Boom di visitatori a Salerno per il fine settimana dell'Immacolata, tantissime persone con il naso all'insù per ammirare anche il grande albero di Natale posizionato nella centralissima piazza Portanova. Per l'amministrazione comunale confermato il successo dell'iniziativa Luci d'artista che si arricchisce anche di un progetto di escursioni via mare presentato alla Stazione Marittima che permetterà ai visitatori di godere del clima di festa che si respira in città anche da un diverso punto di vista.

Non sono mancati però in questi giorni di pienone i disagi per il parcheggio selvaggio, sopratutto in alcune zone del centro assediate dalle vetture, auto parcheggiate anche sui marciapiedi o davanti alle abitazioni. Residenti dunque sul piede di guerra.

Alle richieste dei cittadini di intervento da parte dell'amministrazione ha risposto l'assessore al commercio Dario Loffredo che ha precisato: “Il piano della mobilità va molto meglio rispetto alle scorse edizioni, non ci sono particolari problemi. Ormai siamo rodati – continua l'assessore – sicuramente qualche problema c'è ma diciamo pure che ci sono degli incivili di troppo, che nonostante il grande lavoro della polizia municipale parcheggia sui marciapiedi e potrebbe sicuramente evitare e utilizzare i mezzi pubblici e le navette messe a disposizione dal comune”.