Lavori di manutenzione straordinaria: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Salerno Sistemi S.p.A. comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria tra via San Nicola e via Bottiglieri di Giovi si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 9 alle ore 19 di giovedì 12.12.2019 e venerdì 13.12.2019 alle seguenti strade e traverse limitrofe: via Giovi San Nicola civico 1, via Giovi Bottiglieri, via Ida Matarazzo, via Maria Iervolino, via Casa Basso civici 1 – 2 – 4 – 6 – 8, via Monte di Giovi Bottiglieri, via Vincenzo Sabatino, via Casa Cuonti, via Carosello.