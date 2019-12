Metanizzazione del Cilento, vertice a Roma con la Morani Presente il consigliere regionale Luca Cascone: "Basta stop, è un progetto fondamentale"

Solo qualche settimana fa la Regione Campana aveva annunciato lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro, per portare a compimento un progetto che si attende da tanto tempo. A Roma questa mattina si è tenuto un incontro convocato dal deputato del Partito democratico Piero De Luca, al quale hanno preso parte - tra gli altri - anche il consigliere regionale salernitano Luca Cascone e il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessia Morani.

"E' necessario cercare di dare un nuovo corso ad un importantissimo progetto per il nostro territorio: la metanizzazione del Cilento, solo parzialmente avviata ma totalmente finanziabile", ha commentato lo stesso Cascone a margine dell'iniziativa.

Dopo un lungo stop, Palazzo Santa Lucia ha rivendicato l'impegno a riprendere in mano la questione. Attraverso lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro. "Un progetto che rischia di subire un nuovo stop che non possiamo passivamente accettare", ha aggiunto in conclusione Cascone per ribadire ancora una volta l'impegno della deputazione salernitana - sia regionale che parlamentare - a portare avanti l'iniziativa, attesa da migliaia di cilentani e decine di amministrazioni locali.