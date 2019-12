Luci d'Artista: commercianti divisi, il comune ci aiuti Più posti auto per non allontanare i salernitani dallo shopping in centro

A quasi un mese dall'inizio della manifestazione Luci d'Artista i commercianti salernitani tirano un primo bilancio e per il momento, mentre va bene la ristorazione, preso d'assalto lo street food, le vendite per i negozianti non decollano. Esercenti dunque divisi nonostante i tanti turisti in arrivo città.

Clicca qui per vedere il servizio andato in onda al Tg di OttoChannel e le interviste ai commercianti

A penalizzare le vendite, già provate dalla crisi del settore che farebbe registrare cali drastici preoccupanti rispetto allo scorso anno, soprattutto la carenza di parcheggi nel centro cittadino che terrebbe lontano proprio i salernitani dagli acquisti in questo particolare periodo dell'anno. Residenti in fuga dal caos di Luci D'artista e commercio che a singhiozzi beneficia dell'evento.

Mentre resistono gli acquisti a basso costo per le vendite importanti è sempre più difficile decollare. Gli esercenti del centro cittadino chiedono un aiuto maggiore da parte dell'amministrazione comunale per risolvere il problema dei posti auto mancanti nel cuore della città, per far ritornare i salernitani a frequentare, anche durante i fine settimana di Luci D'Artista Corso e Centro Storico.