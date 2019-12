Mancano luce e acqua, giornata di disagi per il Carmine Alto La nota di Salerno Sistemi ed Enel

Una notizia arrivata solo nelle ultime ore, che porterà l'Enel ad interrompere l'energia elettrica al Carmine Alto di Salerno, in particolare tra Via Seripando e Via La Mennolella. E che si porta dietro anche lo stop all'erogazione idrica. Si preannuncia dunque un mercoledì di disagi per i residenti del quartiere.

Lo ha reso noto Salerno Sistemi, la società che gestisce il servizio idrico, sottolineando che la comunicazione da parte di Enel dello stop all'elettricità nella zona è arrivata solo nella giornata odierna. Per i residenti si tratta quindi di fare i conti con non pochi problemi, visto e considerato anche che si parla delle ore centrali della giornata di domani. Rubinetti a secco dunque - dalle 9 alle 17 - nelle seguenti strade e traver limitrofe del quartiere Carmine:

Via S.Calenda (solo civici nn.45/A-45/B-105/A-105/B-105/C-105/D-105/E)

Via La Mennolella (civici dispari superiori al n.31, e civici pari superiori al n.12)

Via Giovanni XXIII

Via De Fugaldo (esclusi civici nn.1/3/5)

Via Seripando – (civici dispari superiori al n.27, e civici pari superiori al n.14)