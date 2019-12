Prolungamento metro fino all'aeroporto: c'è il progetto Quattro le nuove fermate previste, come l'ospedale Ruggi d'Aragona e la stazione di Pontecagnano

C'è il progetto per il prolungamento della metropolitana di Salerno, dallo Stadio Arechi all'aeroporto Costa d'Amalfi, a Pontecagnano. È stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il progetto di fattibilità tecnico economica del prolungamento della ferrovia metropolitana per la valutazione preliminare di impatto ambientale.

L'idea di collegare la città di Salerno con l'aeroporto e con l'Università degli Studi di Salerno non è certo una novità. Già nel 2018 l'amministrazione comunale e la Regione Campania erano riuscite, tramite il Ministero, a stanziare i fondi necessari per far il prolungamento della rete ferroviaria, il progettu dunque non sembra essere fermato.

Stando a quanto emerge dalle carte del primo progetto tecnico pubblicato sil sito istituzionale del Ministero, saranno ben quattro le nuove fermate della metropolitana: fermata ospedale Ruggi d'Aragona, stazione di Pontecagnano Faiano, stazione di S.Antonio e aeroporto Costa d'Amalfi.