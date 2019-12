Al liceo artistico i familiari di Ernesto Che Guevara Salerno: la famiglia del rivoluzionario ospiti di "Casa della poesia" al Sabatini-Menna

Un incontro con la pittrice argentina Ana Erra Guevara, seconda moglie e vedova di Ernesto Guevara (il padre del "Che") e sua figlia Maria Victoria Guevara, docente di Storia dell'America Latina all'Università de L'Avana e sorella del rivoluzionario diventato icona della sinistra. Al liceo artistico "Sabatini-Menna" di Salerno l'appuntamento con docenti e studenti.

L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Voci migranti" curato da Casa della poesia in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili e all'innovazione del Comune di Salerno guidato da Mariarita Giordano.

Ana e Maria Victoria sono ospiti di Casa della poesia per amicizia, per amore della poesia (importate nella pittura di Ana e per la famiglia Guevara) e per ricostruire e raccontare origini e storie familiari. Di questo ne hanno discusso nel corso dell'incontro con gli alunni e i docenti, raccontando la loro esperienza artistica ma anche e personale di quella che è stata comunque una figura iconica nell'immaginario non solo latinoamericano ma anche occidentale.