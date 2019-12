AttraversaTam: il bus che porta i fuori sede a casa per Natale Nato da un'idea di Stefano, un ragazzo salernitano, ecco il pullman che avvicina Nord e Sud

#Cenetorniamoacasa, da Milano a Catania un pullman della solidarietà per vivere le feste in famiglia. Una bella storia di Natale, ormai conosciuta da tanti, nata dall'ìidea di un ragazzo salernitano che si è dato da fare per non passare il periodo delle festività lontano dai propri affetti e ha aiutato tanti fuori sede a fare lo stesso.

Stefano Maiolica, ideatore e fondatore del blog “Un terrone a Milano” non si aspettava tutto questo. Salernitano di nascita e milanese d'adozione, verso metà novembre il ragazzo si è trovato di fronte una problematica che affligge molti studenti e lavoratori fuori sede: il ritorno a casa durante il periodo natalizio. “Mi sono reso conto che il costo di un biglietto aereo da Milano a Catania era nettamente superiore ad un viaggio andata-ritorno da Milano a Londra. Ho scritto un post, quindi, con una finta lettera indirizzata alla compagnia aerea segnalando la cosa e ho chiesto a tutti quelli che mi seguivano di dire la loro e render pubblico quanto costasse il loro ritorno.”

Da quel momento il post di Stefano inizia a prendere sempre più piede e la gente inizia a scrivere quanto sia dispendioso il proprio viaggio di rientro a casa, condividendo la sua segnalazione.

“In centinaia hanno iniziato a condividere la cosa, tutti pronti a dire la loro e render palese che il costo dei mezzi era ormai arrivato alle stelle e che tornare a casa era impossibile. Ormai ero diventato il punto di riferimento di questo problema e dovevo fare qualcosa”. Il ragazzo non si ferma, dunque, alla sola denuncia, e decide di scrivere a diverse aziende di trasporto su gomma. Alla fine, una nota società gli risponde mettendo a disposizione, a pagamento, un pullman da 87 passeggeri.

“Dovevo trovare 86 compagni di viaggio ed in questo il blog mi è stato molto utile”. Ma l'idea di Stefano non finisce qui, sulla scia del caffè sospeso, crea il “biglietto sospeso” con cui gli sponsor dell'AttraversaTam hanno pagato il costo del biglietto ai tanti che hanno chiesto al ragazzo di salire sul bus. Si è attivata una vera e propria macchina della solidarietà, aziende, imprese e anche privati hanno contribuito con donazioni arrivando a pagare tutti e 87 i biglietti.

“In tantissimi hanno risposto all'iniziativa, sono stato contattato da aziende e da ragazzi della mia età, alcuni proprio di Salerno, felici di contribuire all'iniziativa. Sono molto fiero di come siano andate le cose, grazie questo a pullman si sono stretti anche dei legami tra persone, molti dei passeggeri, infatti, si stanno organizzando con macchine comuni per proseguire il rientro a casa insieme” Grazie alle donazioni dei tanti sponsor, dunque, nessun passeggero ha dovuto pagare il biglietto ma ad ognuno è stato chiesto un contributo di 10 euro. La somma raccolta sarà interamente donata alle associazioni che si occupano dei bambini più bisognosi “Per donare un po’ di Natale anche a loro” come racconta Stefano.

Il 20 dicembre è la data fissata per la partenza dell'AttraveraTam che da Milano fermerà a Napoli, Cosenza, Villa San Giovanni e dopo aver preso il traghetto finirà la sua corsa a Catania. Un pullman collettivo di persone tanto diverse tra loro, accomunate però dalla grande voglia di tornare a casa. Tra i passeggeri ci sono studenti, lavoratori, e intere famiglie che non vedono l’ora di partire e raggiungere un Sud che sembra, a volte, sempre troppo lontano.