Sosta selvaggia sul lungomare di Salerno: la denuncia Sempre più auto nei pressi della Spiaggia di Santa Teresa, scoppia la polemica tra i cittadini

C'è chi può e chi non può. Da diverso tempo sul tratto finale del lungomare di Salerno, nei pressi della spiaggia di Santa Teresa, sta aumentando il fenomeno di sosta selvaggia. A denunciare quanto accade sono sempre i cittadini salernitani. "C'è chi può parcheggiare sul Lungomare, con i vigili urbani presenti, e non ricevere un multa e chi non può neanche farlo sulle strisce blu". Si legge su un post pubblicato su Facebook con tanto di foto che testimonierebbe quanto accade.

A pochi passi dal Presepe di Sabbia sono tante le auto che ogni giorno riescono a parcheggiare sul Lungomare, c'è chi si sente un cittadino di "serie b" e chiede "giustizia". Una soluzione chiesta a gran voce ai conglieri comunali d'opposisione e non, per risolvere questa problematica, proprio nella città che crea quanti più parcheggi possibili per risolvere il problema traffico.

Il fenomeno della sosta "selvaggia" in vari punti della città, come alle spalle della Provincia di Salerno continua ad essere segnalato dai cittadini. Alcuni di loro si sono uniti creando una pagina "Cosa c'è che non va a Salerno" per essere vigili sul territorio ed avere sempre gli occhi aperti, aiutando l'amministrazione a "scovare" chi non rispetta le leggi.