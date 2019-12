VIDEO | Maltempo a Salerno, disagi e strade allagate L'acqua alta ha sommerso garage e marciapiedi, in tilt il traffico veicolare

Strade allagate, traffico paralizzato e marciapiedi sommersi dall'acqua. E' questo un primo bilancio causato dalle forti pioggie che si sono abbattute nelle ultime ore su Salerno. Diversi i cittadini che hanno denunciato l'impossibilità anche nell'entrare all'interno dei garage a causa dell'acqua alta.

Strade allagate al punto che l'acqua ha superato l'altezza dei marciapiedi e in alcuni casi è entrata anche nei locali di diverse attività commerciali. Questo sta accadendo nel quartiere di Torrione, nella zona orientale della città, dove alcuni cittadini si stanno rimboccando le maniche, per eliminare l'acqua presente all'interno dei negozi.

Sono tante le segnalazioni dei cittadini salernitani, alla vista delle strade diventate fiumi in piena. Chiusi diversi sottopassaggi come quello nei pressi del Parco del Mercatello e in via Zanotti Bianco a Pastena. Traffico paralizzato a casua della pioggia e delle lunghe code.

Sempre nel quartiere di Torrione sono intervenuti i vigili del fuoco di Salerno a causa di un cedimento di una installazione di Luci d'Artista sulla strada. Sul posto i vigili per cercare di evitare il peggio.