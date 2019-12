Posacenere in città, l'iniziativa di "Voglio un Mondo Pulito" 20 contenitori in alluminio tra strade principali e fermate del pullman

Non soolo pulizia di spiagge e strade ma anche nuovi posacenere per evitare di continuare a sporcarle. Questa l'ultima azione dei volontari dell'associazione salernitana "Voglio un Mondo Pulito". Sono 20 i posacenere in alluminio che sono stati depositati nelle ultime ore nelle zone più disparate della città, dalle fermate dei pullman ai posti più nascosti per invogliare le persone in attesa a non buttare in strada le cicche di sigeretta.

"I nostri Tiziano e Giuseppe hanno installato fino ad oggi 20 posacenere in giro per Salerno". Scrivono sulla pagina Facebook dell'associazione. Queste le strade dove sono stati depositati i posacenere in alluminio: via Irno, piazzetta tra via Settimio Mobilio e via Dalmazia, fermata via Vinciprova, fermata del bus alla Stazione ferroviaria, parcheggio di via Carella, fermata nei pressi della Provincia, via Torrione, fermata Crescent, via Alfondo Alvarez, fermata Marconi, via Lungomare Colombro, fermata nei pressi del McDonald's a Mercatello, fermata nei pressi di Forte la Carnale, Torrione lato lungomare, fermata via Madonna di Fatima, via Lungomare Marconi nei pressi della Caserma Angelucci, fermata M. Grasso.