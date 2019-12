Allagamenti e alberi abbattuti: sabato scuole chiuse a Salerno Ordinanza del sindaco: "Il meteo prevede bel tempo, ma dobbiamo effettuare i controlli"

Le previsioni per domani sono positive e l'allerta meteo è destinata a finire, ma il Comune di Salerno ha deciso in questi minuti di non correre rischi. Il sindaco Vincenzo Napoli, con apposita ordinanza, ha disposto la chiusura di ogni ordine e grado per la giornata di sabato 14 dicembre.

Una decisione presa di concerto con gli assessori Angelo Caramanno e Mimmo De Maio, in accordo con la Prefettura e la polizia municipale.

"Il bel tempo previsto per domani non ci esime dal controllo prudenziale delle alberature, della stabilità dei versanti, dello stato della viabilità che al momento presenta importanti criticità", la nota diffusa in serata da palazzo di città per motivare la decisione. Quella di venerdì è stata infatti una giornata complicatissima sul fronte meteorologico tra allagamenti, vento forte e problemi in ogni quartiere di Salerno.