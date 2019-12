Maltempo, Napoli: basta polemiche, la manutenzione si fa “La chiusura delle scuole in via precauzionale per effettuare le verifiche necessarie”

E' rientrata l'emergenza maltempo a Salerno dopo la tempesta che ieri ha flagellato la città. Il sindaco Vincenzo Napoli rassicura la cittadinanza.

“Quando si è in presenza di fenomeni così massicci, naturalmente vanno in crisi le strutture. Stamattina era presente all’incontro, da me convocato, Salerno Sistemi che si occupa delle fognature e dello smaltimento delle acque meteoriche che già da tempo sta svolgendo un’azione di manutenzione che, se non fosse stata fatta, ieri avrebbe causato grandissime difficoltà.

C’è stata una serie di crolli di alberi – continua Napoli - dovuta ad una accelerazione incredibile del vento, in città si sono spezzati alberi dal grande fusto che sono caduti sulla sede stradale, e hanno bloccato la circolazione. Per esempio, in via Roma – asse fondamentale della città – ne sono caduti ben due.”

La fascia tricolore salernitana ha precisato come l'amministrazione non si sia fatta trovare impreparata.

“Abbiamo predisposto una serie di verifiche, tutt’ora in corso questa mattina, per la stabilità dei versanti che, molte volte, impegnano proprietà private. A queste abbiamo fatto delle diffide in tempo utile, e che ora azioneremo ulteriormente. Abbiamo deciso di chiudere delle scuole per quest’oggi, per fare delle verifiche complessive allo stato delle alberature, alla sicurezza stradale e dello stato generale della sicurezza della città, per un fatto precauzionale.

I nostri giovani, i nostri bambini devono poter andare a scuola con sicurezza, senza la paura che un ramo possa cadere sulla loro testa. La situazione è sotto controllo, e stasera possiamo accogliere i nostri ospiti per Luci d’Artista” ha concluso il sindaco Napoli.