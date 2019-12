Salerno, la tempesta è passata. E c'è chi fa... il bagno La singolare scena davanti a centinaia di persone sulla spiaggia di Santa Teresa

Nel giorno delle scuole chiuse e della conta dei danni - ancora in corso - per i gravi problemi in seguito a quella che è stata ribattezzata la tempesta di Santa Lucia, Salerno riparte per l'ennesimo fine settimana pieno di turisti. Centor città già preso d'assalto e parcheggi verso il tutto esaurito.

Ma prima che faccia buio, e approfittando anche della tregua meteo che ha offerto una splendida giornata di sole, in tanti hanno voluto godersi il mare. Boulevard affollato e gradoni della spiaggia di Santa Teresa presi d'assalto.

Proprio davanti agli occhi - stupiti e divertiti - di centinaia di persone, non è mancato il gesto di coraggio di un uomo che si è concesso anche un tuffo. Una scelta che non è passata inosservata e che è finita nell'obiettivo degli smartphone di tanti, che non hanno voluto "perdersi" la performance.