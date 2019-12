Luci D'Artista: fine settimana da pienone a Salerno Selfie e sorrisi, migliaia di turisti tra i luoghi simbolo della manifestazione

Ancora un fine settimana da pienone in città per la manifestazione Luci D'Artista. Tantissimi i visitatori in queste ore sul Corso e sul Lungomare. Selfie e sorrisi all'ombra del grande albero di Natale di Piazza Portanova, in Piazza Flavio Gioia, via dei Mercanti e presa d'assalto la Villa Comunale un richiamo, con il suo zoo luminoso, per i più piccoli e non solo, complice anche il miglioramento climatico delle ultime ore che ha riportato il sereno su Salerno. Sole e temperature più miti hanno richiamato infatti in strada anche tanti residenti per una passeggiata e dello shopping pre natalizio. Non mancano poi le comitive in arrivo in special modo da regioni come il Lazio, la Calabria e la Puglia.