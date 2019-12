Manutenzione privata dei terreni per scongiurare futuri rischi Dopo il maltempo arriva l’ordinanza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli

L’ondata di mal tempo che ha interessato Salerno nel corso della serata di venerdì 13 dicembre ha portato non pochi disagi in città. Passata la perturbazione di pesanti piogge e forti raffiche di vento che hanno prodotto in molte aree del territorio episodi di allagamenti, frane e smottamenti oltre che la caduta di grossi rami e alberi su piazze e carreggiate, mettendo in pericolo persone e causando notevoli disagi alla circolazione veicolare, arriva un’ordinanza da parte del primo cittadino Vincenzo Napoli che dispone ogni attività di controllo e manutenzione di giardini e fondi terreni al fine di evitare potenziali pericoli.

In particolare, “A seguito dei sopralluoghi speditivi delle aree maggiormente colpite dal nubifragio, con particolare focus alla frazione di Giovi ove si sono verificati accentuati fenomeni di smottamento con interruzione alla viabilità, ordina a tutti i proprietari di giardini, fondi privati, costoni, terra pieni che insistono su strade principali e vicinali del territorio comunale ad adottare a propria cura e a proprie spese ogni attività di controllo e manutenzione al fine di evitare eventuali pericoli per la pubblica incolumità.”

Il focus principale rimane sulla zona alta di Salerno, nella frazione di Giovi dove “si evidenziano ulteriori criticità residue con potenziali nuovi dissesti in caso di eventi meteorologici intensi” ordinata, dunque, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, a spese dei proprietari di quelle aree, al fine di evitare futuri smottamenti, frane e cadute di alberi che mettano in periodo lo persone o cose.

“Ai proprietari inadempienti verrà addebitato ogni danno dovesse verificarsi a persone e/o cose a causa del mancato rispetto di quanto stabilito con la presente ordinanza unitamente a tutte le spese sostenute da questa amministrazione” si legge nel documento.