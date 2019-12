"Dopo il mercato settimanale nessuno pulisce": è polemica La protesta degli ambulanti di Confesercenti: "Stanchi di essere trattati come gli ultimi"

"Anche oggi, dopo lo svolgimento del mercato domenicale concordato a marzo, e presente nell'ordinanza degli orari pubblicata sul sito del Comune di Salerno, ci ritroviamo per la terza domenica consecutiva con il piazzale del mercato che non viene pulito". A sollevare il caso è il presidente provinciale di Anva Confesercenti, Aniello Ciro Pietrofesa.

"Gli operatori ambulanti dopo aver raccolto la carta e cartone, aver differenziato la plastica, si chiedono perché chi deve fare la raccolta ancora una volta non è intervenuto. Eppure questa situazione è stata rappresentata ai dirigenti della Salerno Pulita che devono provvedere al recupero dei rifiuti. Così non è stato, abbiamo un mercato ricoperto di rifiuti poiché la macchine che parcheggiano e i ragazzi che vengono li a giocare, hanno vanificato la raccolta fatta dagli operatori", la descrizione della situazione da parte degli ambulanti.

"Siamo stufi di essere trattati come gli ultimi, non è possibile essere trattati in questo modo, molti colleghi si ritroveranno ad aprire su un'area sporca. La dignità degli operatori - il durissimo atto d'accusa di Pietrofesa - viene messa sotto i piedi da scelte sbagliate di chi dovrebbe risolvere i nostri problemi".