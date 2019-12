"Miasmi dalle Fonderie": nuovo esposto a Noe e Procura La rabbia di comitato e residenti che contestano le emissioni delle Pisano

Il caso Fonderie Pisano di Salerno finisce nuovamente in Procura e presso i carabinieri del Nucleo operativo ecologico. Questa mattina infatti il presidente dell’associazione “Salute e vita”, Lorenzo Forte, ha presentato stamattina una nuova denuncia. Nel mirino, la presunta violazione ambientale che sarebbe stata commessa dallo stabilimento di Via Dei Greci in queste ore.

L'esposto è stato inoltrato anche all'Asl di Salerno, all'Arpac, al Comune e alla Regione Campania. "Le Fonderie rilasciano in atmosfera fumi potenzialmente tossici senza farli passare dal filtraggio dei camini", si legge nel testo della denuncia.

Il comitato contesta l’aria nuovamente irrespirabile e parla di violazione dell’Aia da parte dell’opificio di Fratte. "Abbiamo reso noto alle autorità preposte che ci sono arrivate decine di segnalazioni sin dalle prime ore dell’alba, che denunciano l’aria irrespirabile proveniente dalle Fonderie Pisano - le parole di Lorenzo Forte -. Facciamo ancora una volta appello a chi di competenza, come il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, responsabile della salute dei cittadini, ad emettere un provvedimento contingibile urgente, che garantisca il diritto alla salute, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione".