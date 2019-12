"Cross Science MediCina", consegnati gli attestati a 5 medici Premiati i dottori provenienti dalla Cina e accolti questa mattina all'ospedale Ruggi d'Aragona

Si è conclusa questa mattina l’esperienza italiana dei primi cinque medici provenienti dalla città cinese di XUZHOU-JIANGSU e accolti al Plesso Ruggi dell’AOU di Salerno nell’ambito di “Cross Science MediCina” progetto di scambio culturale promosso dall’Associazione LONGSHA, presieduta dal dott. Xiao Jian e dalla Fondazione Iuvant, il cui vice presidente, dott. Pasquale Fiore, ha partecipato attivamente all’accoglienza dei giovani professionisti.

La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta alla presenza del Commissario Straordinario, dott. Vincenzo D’Amato, del Commissario Amministrativo, dott. Ferdinando Memoli, del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia prof. Carmine Vecchione, del Presidente dell’Associazione Longsha, dott. Xiao Jian e del Direttore medico di Presidio del Ruggi, dott. Angelo Gerbasio, referente aziendale del progetto.

Il Commissario Straordinario prima di salutare gli ospiti, ha voluto ringraziarli per la loro presenza presso l’AOU Ruggi e per il riscontro positivo che hanno già espresso in più occasioni, ed ha poi invitato i medici a prendere la parola. Dai commenti espressi è emerso che, oltre alla grande disponibilità riscontrata nei loro confronti e all’apertura di tutto il personale all’insegnamento, la cosa che maggiormente li ha colpiti è stata l’umanità profusa nel trattamento del paziente. Ed è proprio l’umanizzazione delle cure che, hanno garantito, trasferiranno anche negli ospedali cinesi.