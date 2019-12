Lavori di manutenzione: rubinetti a secco Ecco dove e quando

Salerno Sistemi comunica che, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Giovi San Nicola ed in Via Giovi Bottiglieri, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.30 alle ore 19.30 di Mercoledì 18.12.2019, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

· Via San Nicola di Giovi

· Via Casa Cuonti

· Via Casa Vicinanza di Giovi San Nicola

· Via V. Sabatino

· Via Giovi Bottiglieri

· Via Picarella

· Via Carosello di Giovi

· Via I. Matarazzo

· Via Casa Basso

· Via M. Iervolino