Ecco "Ti prometto", il disco di esordio di Federica Matera "Un vero contenitore di emozioni capace di toccare la sensibilità di tutti gli ascoltatori"

È pronta ad entrare nel mercato discografico nazionale una giovane cantautrice salernitana. Il suo nome è Federica Matera e con il suo primo album “Ti prometto” ha deciso di irrompere con un progetto musicale che si propone come contenitore di emozioni e soprattutto di sentimenti capace di toccare la sensibilità di tutti gli ascoltatori.

“Ti prometto” segna di fatto l’esordio dell’artista salernitana e un altro passo avanti nella sua carriera artistica. Dopo la laurea al Conservatorio di Como in “Composizione Pop Rock” in cui ha potuto collaborare ed interfacciarsi con professionisti, come il celebre bassista italiano Lorenzo Poli, imprime sul territorio nazionale il suo marchio come vera e propria artista e cantautrice.

Il disco affronta ben tre temi differenti quali sociale, amore ed introspezione. Chi ha un animo sensibile, amante delle cose semplici, si ritroverà nelle parole cantate dall'artista.

«Ho deciso di incidere questo album perché mi sono sentita pronta a rendere pubblica la mia sensibilità, le mie debolezze e le mie idee. La scelta del nome, invece, è nata da due motivazioni: la prima riguarda il testo del brano omonimo, poiché è quello a cui sono più legata, e la seconda è perché rappresenta una promessa, a chi già mi segue da tempo, di restare esattamente come sono e di non snaturare mai la mia arte». Spiega Federica.

“Ti Prometto” è un progetto musicale che combina arrangiamenti ricercati a ritornelli trascinanti che riusciranno ad incontrare i gusti di tutti attingendo a piene mani all’intramontabile cantautorato italiano. Le sonorità pop e il respiro internazionale è frutto indubbiamente di un lungo lavoro di ricerca, di scrittura e di produzione, che mette in luce la bravura di Federica con la sua maturità artistica e le sue spiccate doti cantautorali e di musicista.

Il lavoro, prodotto dal rinomato musicista e arrangiatore Marco Zanoni, racchiude ben 9 brani inediti interamente scritti dalla giovane cantautrice: “Vuoti a perdere”, “Rosa” (Preziosa), “Tra i canali di Venezia”, “Nella mia città”, “Ti prometto”, “Gli invisibili”, “Anna” (Libertà); “Scusa se...” (presente solo nella copia fisica del disco) e “È colpa tua” il cui videoclip è da oggi online su Youtube ed è stato realizzato da Bazoo.

Eccellenti le collaborazioni presenti nel progetto che vedono il vocal coach Germano Parisi e musicisti di prim’ordine come: Lorenzo Poli, autore delle linee di basso presenti in alcuni album di Mina, Renato Zero, Emma Marrone, Leona Lewis, Anastacia e molti altri; Giorgio Cocilovo, noto chitarrista e arrangiatore italiano, Lele Melotti, batterista che ha collaborato con big della musica italiana come Mia Martini, Max Gazzè, Adriano Celentano, Fiorello; Marco Orsi conosciutissimo batterista di Enrico Ruggeri; Marco Rainoldi, chitarrista; Alberto Russo, pianista.