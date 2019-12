Piazza San Francesco, più sicurezza e controlli in strada La richiesta del comitato del comitato di quartiere al comandante dei vigili urbani di Salerno

Più sicurezza nei quartieri di Salerno e in particolar modo in piazza San Francesco a Salerno. E' questa la richiesta fatta dal comitato di quartiere San Francesco al comandante dei vigili urbani di Salerno, Antonio Vecchione che, nel primo pormeriggio, ha ricevuto i componenti del comitato nel suo ufficio. Un appuntamento importante che segue un primo incontro avvenuto in estate, sempre grazie alle spinte del comitato che da qualche giorno ha eletto un nuovo presidente, Laura Vitale.

Più sicurezza tra le strade, maggiori controlli e pattuglie, anche e soprattutto, durante le ore notturne. Una richiesta semplice quella dei cittadini sempre più preoccupati che la zona di San Francesco e del rione Carmine finisca preda dei malviventi e diventi un vero e proprio luogo di degrado. Tante le segnalazioni giunte negli ultimi mesi, tra incuria, topi e spazzatura sempre più presenti sul territorio. Una richiesta, quella del comitato, inderogabile che aspetta ora una risposta dall'amministrazione comunale.

"Siamo stati accolti bene dal comandante, ci dovevamo rivedere per un lavoro continuativo e non interrotto dalle ferie del suo personale". Racconta Laura Vitale, "Ha ascoltato tutto quello che avevamo da dire a nome dei nostri residenti e iscritti, ora dobbiamo attendere che l'amministrazione comunale sia d'accordo. Successivamente si proseguirà con una vigilanza più attenta. Speriamo che seguirà un controllo del territorio di più ampio respiro".