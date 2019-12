Quartieri al buio: tocca anche alle Luci d’Artista Ancora senza illuminazione alcune vie di Torrione e Pastena

Continuano ad essere spente le luci a Salerno, il caso non riguarda più solo l’illuminazione pubblica, ma anche alcune installazioni presenti per la kermesse Luci d’Artista.

Sono tante le segnalazioni che ci arrivano dai cittadini salernitani. Quartieri completamente al buio come Pastena e Torrione dove in alcune vite, non centrali, l’illuminazione pubblica non funziona da giorni. Ultimo caso quello dello “stradone” che collega proprio il quartiere di Torrione Alto con il quartiere di Santa Margherita. Un problema di pubblica sicurezza che riguarda sia la viabilità sia la circolazione pedonale a causa della pericolosità della strada.

Da qualche giorno, però, a restare spente non sono solo i pali della pubblica illuminazione ma anche diverse installazioni luminose realizzate per la kermesse Luci d’Artista, come i fiori presenti sulla discesa di via Dei Principati, le installazioni luminose a Pastena, il presepe presente nella villa ai piedi de La Carnale a Torrione e in altre zone centrali di Salerno.