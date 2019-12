Sospensione idrica a Mercatello: ecco le strade interessate La comunicazione di Salerno Sistemi al fine di eseguire interventi di manutenzione

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Generale Clark civico numero 5, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica per lunedì 23 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 22.00.

Queste le seguenti strade e traverse limitrofe interessate dalla sospensione: Via Generale Clark da incrocio con via De Marco a Via Leucosi, via Leucosia limitatamente al chiosco Bar Andretta ed al Lido New Arenella.