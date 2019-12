"Lascia a Piedi l'alcol", un bollino rosso in tutti i locali La campagna di sensibilizzazione contro la vendita di alcol ai minori di 18 anni

"Appello ai ragazzi e agli esercenti. Abbiamo delle segnalazioni da genitori e da famiglie che ci fanno un appello ai gestori dei locali, la maggior parte dei locali sono persobne serie, invitaimo ad esporre questo adesivo, un bollino di qualità, dove non si da da bere ai minorenni. le nuove generazioni devono essere educate alle cose belle della vita e a non perdersi in altro". Queste le parole dell'assessore al commercio al comune di Salerno, Dario Loffredo, al margine della conferenza stampa della campagna di sensibilizzazione alla vendita di alcolici ai minorenni.

Sarà esposto in tutti i locali salernitani un bollino rosso per vietare la vendita di alcolici ai minori di 18 anni. questo l'obiettivo della campagna e la volontà dell'amministrazione comunale salernitana che si impegna per far festeggiare i salernitani nei migliori dei modi, evitanto problemi. Questa mattina presso il “Bar Umberto” di Salerno, si è svolta una conferenza di presentazione della campagna di comunicazione: ”Porta con te la Festa, lascia a piedi l’Alcol” per promuovere e sostenere l’applicazione del divieto della vendita e somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Tale iniziativa si colloca nel quadro di un programma più ampio di contrasto del fenomeno delle abbuffate alcoliche. Presenti non solo assessori, consiglieri e il comandante dei vigili rubani di Salerno ma anche molti giovani studenti.

“E' importante la sensibilizzazione ma è anche importante l'attività di controllo degli esercenti pubblici che hanno il divieto assoluto di somministrare e vendere alcolici ai minori con sanzioni penali e amministrative a seconda delle età del minore. Quello che voglio sottolineare è che è importante il potenziamento dei servizi serali e notturni. Il nostro personale è impegnato nelle zone maggiormente frequentate dalla movida soprattutto in questo periodo, nella ztl e il lungomare con le pattuglie che presidiano il territorio in maniera costante. Proprio in questi giorni abbiamo effettuato alcuni sequestri, insieme anche alle altre forze di polizia, creando così una sinergia nell'attività di prevenzione e di repressione del territorio anche di questo fenomeno". Ha dichirato il comandante Antonio Vecchione.

La campagna rientra in quadro più ampio dell'amministrazione che ha già firmato una delibera che vieta la vendita e l'uso di bicchieri e vottiglie di vietro all'esterno dei locali, in vista del tradizione "struscio" natalizio previsto il 24 dicembre e il 31 dicembre.

"Se guardiamo i dati del 2018 sono i decessi per alcol che riguardano la fascia degli under 14". Ha sottolineato Antonio De Luna dirigente dipartimento strutturale delle dipendenze dell'asl Salerno. "Solo negli ultimi mesi abbiamo avuto dei morti per incidenti stradali, il dipartimento si sta attivando insieme alla prefettura e gli organi di polizia per il protocollo dell'incidentalità stradale e abbiamo attrezzato il nostro laboratorio di tossicologia per questo tipo di riscontro attivando anche la matrice sul sangue e quella cheratinica per cui diventeremo un punto di riferimento dopo l'università qui sul territorio di Salerno".