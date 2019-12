Sottopassi ancora allagati, caos traffico a Pastena Le lamentele dei residenti e la città fragile

Non ha piovuto per ore, ed anzi la mattinata è stata soleggiata prima del nuovo peggioramento meteo. Tuttavia, questo non è bastato a superare i disagi legati alle precipitazioni di ieri che si sono abbattute su Salerno.

La dimostrazione lampante è quella segnalata a Pastena, dove il sottopassaggio era ancora allagato. Di qui la decisione del settore mobilità del Comune di interdire la circolazione, con tutte le conseguenze del caso facilmente immaginabili. Caos traffico e circolazione rallentata in diversi snodi della zona e in generale di buona parte dell'area orientale, dove i tempi di percorrenza si sono notevolmente allungati.

Oltretutto, in giorni delicati come quelli attuali a ridosso delle festività, ogni inconveniente alla circolazione diventa un problema particolarmente complicato e non semplice da risolvere. E la situazione difficilmente è destinata a migliorare nell'immediato: le previsioni non lasciano presagire nulla di buono, ed anzi nelle prossime ore è atteso un forte peggioramento che sicuramente non aiuterà la viabilità di Salerno.