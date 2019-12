VIDEO| Mercatello: un Lungomare a pezzi e campetti abbandonati Le parole del comitato di quartiere e la risposta dell'assessore alla Mobilità, Domenico De Maio

Un Lungomare, quello di via Leucosia, fatiscente che, a tratti, cade a pezzi sulla sabbia. Parchetti, come quello di via Fornari, abbandonati e nel degrado, senza illuminazione che destano pericolo pubblico. Una fermata della metropolitana abbandonata a se stessa. Un campo di calcio, in cemento, nascosto nei pressi della scuola Montalcini, distrutto e completamente inagibile.

Sono tante le situazioni che andrebbero “sistemate” nel quartiere di Mercatello, nella zona orientale della città. Una lotta che va avanti grazie ad uno dei comitati più storici di Salerno, proprio quello di Mercatello, che negli anni ha vinto tante battaglie ma che, nell'ultimo periodo, sente il peso dell'abbandono.

“Il nostro comitato si sta interessando, tra le altre cose, soprattutto della riqualificazione di via Leucosia, il nostro lungomare. Sappiamo che l’anno prossimo sarà fatto il ripascimento, tra marzo e aprile inizieranno, infatti, i lavori che dureranno almeno 5 mesi. Ma sappiamo anche che purtroppo non ci sono fondi per la riqualificazione dell’area. La zona versa in una situazione molto grave ed essendo la porta Est di Salerno riteniamo che ci siano determinate urgenze da dover sistemare”. Ci racconta Vittorio Addesso, componente di lungo corso del comitato. Sono pochi ma buoni gli obiettivi che si sono posti, un passo alla volta per migliorare man mano il quartiere.

“In primis il cantiere motonautica Mercatello che ha delle lamiere che purtroppo ha delle polveri di amianto da tantissimi anni e non vengono ancora modificate e abbattute. Ancora, la zona dell’ex lido “Arenella” completamente devastata dal mare. Ogni anno le mareggiate prendono un pezzo del litorale e aumenta il problema di sicurezza bagnanti.Lo stesso problema si sta verificando sul lungomare, dove è a rischio la sicurezza dei cittadini che ogni giorno lo frequentano”.

Un chiosco, infatti, rende viva quella zona est della città. Sono tanti i cittadini che la domenica mattina amano passeggiare su quel lungomare, portare in giro i bambini e gli animali e fermarsi a prendere un caffè al chiosco. Proprio in quel punto, però, la situazione è più critica.

“Le ultime mareggiate hanno tirato giù un pezzo del litorale”, racconta Vittorio, “tutto questo, si poteva abbinare ai lavori del ripascimento in programma per marzo, aggiungendo alla somma una spesa minima anche per la riqualificazione. C’è stato, però, detto che questo non avverrà. Stando così le cose si rende necessaria da parte del comitato di Mercatello una riunione, che avverrà a breve, che coinvolgerà chiunque voglia partecipare del quartiere, e in cui si deciderà il da farsi in merito alla situazione, anche ipotizzando azioni molto forti”.

Tra i vari problemi, però, la presidente del comitato Ornella Parisi, pensa anche alle iniziative in programma per l'anno 2020. Anno in cui alla nuova e prossima edizione delle Luci d'Artista, saranno aggiunte anche le luci create proprio dai ragazzi delle scuola Montalcini di Salerno.

“Da poco tempo ho avuto l’onore di essere eletta Presidente del Comitato di Mercatello, quartiere in cui sono anche nata. Il mio impegno sarà portato soprattutto a risolvere pochi ma importanti problemi. Al momento penso che il quartiere sia abbandonato, un po’ come tutti i luoghi di periferia. In particolare, le problematiche che più volte abbiamo segnalato e per cui ci siamo battuti sono la riqualificazione dell’area di via Fornai, adiacente alla ferrovia, per ridare ai bambini un parco giochi che negli anni scorsi già esisteva. Ancora, puntiamo alla riqualificazione dell’area adiacente la scuola media “Rita Levi Montalcini”, un’area attrezzata e ormai fatiscente e abbandonata che sarebbe fruibile anche per una questione di socializzazione per i ragazzi. Proprio riguardo alla scuola media, tra l’altro, ci stiamo dando da fare a livello di iniziative. Già dall’anno scorso è stato, infatti, realizzato un progetto con una mostra realizzata dalle opere dei ragazzi sul tema “Come vorrei le luci d’artista in piazza a Mercatello che sarà reso possibile il prossimo anno”.

Parole quelle del comitato che non si sono perse nel vuoto. A rispondere in prima persona e dare uno spiraglio di “luce” e speranza soprattutto sulla situazione del lungomare di via Leucosia è stato l'assessore alla Mobilità al Comune di Salerno, Domenico De Maio.

“Intervento prossimo sul lungomare. Quel tratto da sempre è stato colpito da danni legati alle mareggiate e al cattivo tempo, il ripascimento di quel tratto non riguarderà solo l'aumento di sabbia ma andremo ad intervenire anche in quei punti critici del lungomare che stanno cadendo in pezzo. Inoltre, alcuni degli stabilimenti balneari presenti sono prossimi ad interventi di recupero come già stato fatto in passato”. Sulla situazione in cui versano i parchi della zona, De Maio risponde: “Abbiamo avuto modo di constatare che sono in un vero e proprio stato di abbandono e nei prossimi mesi ci occuperemo anche di questo. Ci sono già delle risorse per il Parco del Mercatello, per il parchetto di via Fornari dovremmo fare leva sulle risorse del bilancio”.

di Federica D'Ambro e Federica Inverso