Maltempo, stop anche al servizio navette per Luci d'Artista In difficoltà i commercianti. Niente boom per gli ultimi acquisti di Natale

Un'ondata di maltempo ha messo in difficoltà il commercio salernitano per il fine settimana pre natalizio solitamente dedicato agli ultimi acquisti da mettere sotto l'albero di Natale. Pioggie intense che non stanno mettendo a dura prova solo le attività commerciali ma anche il settore del turismo, specialemente quello dei visitatori presenti in città per Luci d'Artista. E' di pochi istanti fa, infatti, la comunicazione del Comune di Salerno che prevedo uno "stop" per questo fine settimana al servizio navette dedicato alle Luci d'Artista.

"A causa delle avverse condizioni meteo con forti precipitazioni e forti raffiche di vento in questo fine settimana (sabato 21 e domenica 22) non sarà attivato il servizio navette Arechi-Concordia per Luci d'Artista. Pertanto la circolazione sul Lungomare sarà quella ordinaria e non soggetta a limitazioni. Restano in vigore solo le restrizioni alla circolazione, previste per LdA, nelle zone adiacenti al Teatro Verdi". Questa la comunicazione ufficiale dell'amministrazione, causa maltempo.

Per l'intera giornata di oggi e di domani, domenica 22 dicembre, è stato emanata l'allerta meteo di criticità idreologica di colore "arancione" dalla Protezione Civile della Regione Campania. Possibili nelle prossime ore anche la chiusura di parchi, cimiteri e sottopassi in città causa allagamenti. Chiuso anche il Villaggio di Babbo Natale, rimandate diverse inaugurazioni e benedizioni come quella del Presepe di Sabbia, in programma nel primo pomeriggio.

Il maltempo dovrebbe durare solo fino a domani. E' previsto per l'antivigilia e la vigilia di Natale un netto miglioramento che consentirà ai salernitani di fare il tradizionale "struscio" natalizio.