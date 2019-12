Salerno, il sindaco: "Monitoraggio continuo del territorio" Quantificati i danni del maltempo in città. Stabili le condizioni dell'assessore Della Greca

Si è appena conclusa una seconda riunione operativa a Palazzo di città per monitorare la situazione maltempo in città e nei rioni collinari. Una prima riunione si era già tenutasi nella serata di ieri, presente anche il Questore di Salerno e il Prefetto, insieme all'amministrazione comunale e la Protezione civile. Questa mattina, un secondo step è stato fortemente voluto dal sindaco Napoli per fare un bilancio dei danni registrati nella notte e capire come regolarsi per la giornata di oggi. Il maltempo dovrebbe durare, stanto all'allerta meteo della protezione civile, fino a questa sera.

Presenti questa mattina il sindaco Napoli, l'assessore all'urbanistica Domenico De Maio e l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno.

"Dopo la forte pioggia devi stare attento a quello che è rimasto e alle conseguenze che non sono immediatamente visibilii. Ieri momento delicato, abbiamo girato sul territorio ed è stata una situazione delicata. Per il momento stiamo monitorando tutte le alberature pare che la situazione sia sotto controllo. Vediamo, viaggiamo a vista". Dichiara Caramanno che nella serata di ieri ha più volte sentito e incontrato anche il primo cittadino di Pontecagnano per monitorare la situazione dei fiumi.

Si è interessato alle frane e ai cedimenti sui rioni collinari dal primo pomeriggio di ieri, anche l'assessore all'urbanistica Domenico De Maio che ha fatto un primo bilancio dei danni accaduti anche nella notte.

"Stamattina la situazione è migliorata" dichiara De Maio, " la pioggia ha determinato una serie di smottamenti che conosciamo, in particolar modo a Giovi dove abbiamo registrato due episodi significativi: cedimento di una strada in un punto, dove si registrava anche la presenza del sottoservizio per il gas e a Giovi San Nicola uno smottamento già nella serata di ieri rimosso. L'elemento di novità è legato al forte vento con la caduta di alcuni alberi, ci sono sul posto gli addetti che li stanno rimuovendo per ripristinare la circolazione. Sottolineamo che nonostante queste piogge buona parte del territorio ha retto grazie ad una serie di interventi fatti negli anni, come ad Ogliara, Rufoli e Pastorano. Ha retto anche il sistema di raccolta delle acque nel centro città, rispetto agli allagamenti vissuti la scorsa settimana".

Diversi gli alberi che hanno ceduto nella notte, come in via Vernieri e secondo quanto dichiarato dall'assessore, ci sraebbero già addetti ai lavori pronti a rimuoverli per ripristinare la circolazione.

"Intanto l'amministrazione comunale con i suoi tecnici è fisicamente sul posto". Dichiara il sindaco Napoli, "Sono stato fino a tarda notte sui luoghi colpiti con me c'erano altri consiglieri comunali per verificare in prima persona cosa era successo e cosa stava succedendo. Ieri in Prefettura, questa mattina ho riconvocato il coc per fare il punto su quanto successo e fare il conto di una ulteriore criticità per la giornata di oggi che sembra più tranquilla. Attualmente si registra un mare terribile, le nostre squadre sono state sul posto per permettere". Tranquillizzano le parole del primo cittadino di Salerno che nella serata di ieri ha accompagnato in pronto soccorso anche l'assessore la bilancio Della Grega rimasto ferito nella sua casa a Giovi proprio a causa di una frana.

"L'assessore Della Greca sta abbanstanza bene" dichiara Napoli, "ha riportato la frattura della 12esima vertebra che non ha dato esiti negati per mobilità e quanto altro. Lunedì valuteranno se sarà necessario intervento chirurgico". L'assessore è attualmente ricoverato al Ruggi d'Aragona nel rpaerto di ortopedia, le sue condizioni non sono gravi.