Nuova scossa di terremoto nel Golfo di Salerno Magnitudo 2.6: l'area si conferma particolarmente "ballerina"

Torna a tremare la terra nel Golfo di Salerno. Alle 11:46 gli strumenti dell'Istituto di geofisica e vulcanologia hanno registratio una scossa di magnitudo 2.6 ad una profondità di circa 1 chilometro.

Ovviamente non è stata avvertita dalla popolazione, né si sono registratti danni a persone o cose. Ma la situazione viene monitorata anche perché negli ultimi mesi si sono registrate decine di "micro scosse" come quella di questo Natale, quasi tutto ad una distanza di circa 30 chilometri dalle città di Salerno e Battipaglia e, più in generale, dalla costa salernitana.