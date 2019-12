Palazzo ex Enpas: diventerà un complesso residenziale Pubblicato il progetto innovativo per ridare vita alla struttura di via Delle Ginestre

Un ex casa di riposo fallita che negli anni sarebbe dovuta diventare un albergo ma che è stata semplicemente occupata illegalmente e lasciata abbandonata a sè stessa. L’ex Palazzo dell’Enpas in via Delle Ginestre a Salerno, oggi, cambierà completamente volto diventando un innovativo complesso residenziale.

“Prendono il via i lavori di ristrutturazione edilizia del palazzo. Il progetto, firmato smithbarracco studio, prevede la realizzazione di un complesso residenziale con diversi servizi annessi e spazi verdi”. Si legge sulla pagina dell’associazione salernitana Arcan - Salerno Cantieri&Architettura. I lavori inizieranno a breve e come mostrato dal progetto il palazzo ad oggi abbandonato diventerà un complesso residenziale nuovo, moderno, innovativo.

La storia dell’ex palazzo dell’Enpas è molto lunga e travagliata. Da punto di riposo per gli anziani, l’ente, alla fine degli anni 70’ fallì e da quel momento il palazzo é stato legato a molti progetti per il futuro. Negli anni 80’ venne occupato da diversi gruppi di famiglie che non potevano permettersi altro. Successivamente, agli inizi degli anni 2000, il palazzo venne venduto pubblicamente all’asta ad una società veneta e avrebbe dovuto trasformare l’edificio in un albergo ma il progetto non ha mai visto la luce.