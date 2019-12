"Salerno è la città della festa": bilancio ok per il sindaco "Allegria e serenità sotto le Luci d'artista, ora vi aspettiamo al concertone in piazza"

"Salerno, la città della festa. Ospiti e concittadini per vivere momenti di allegria e serenità nella magia delle Luci d'Artista in ordine e sicurezza". Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli esulta per il bilancio di queste festività natalizie - ancora in corso e tutte da vivere - che hanno contraddistinto gli ultimi giorni in città. La fascia tricolore non nasconde la propria soddisfazione per lo svolgimento ordinato e senza criticità dell'evento.

"Sapori, shopping, eventi, economia e lavoro. Grazie al presidente De Luca per il suo sostegno, al personale del Comune e delle società di servizi per la loro dedizione, ai gestori di locali e commercianti, alle migliaia di turisti che ci onorano della loro presenza", il commento della fascian tricolore.

Ora, si attende il bis in piazza, con il tradizionale concerto di capodanno: "La festa continua - ricorda Enzo Napoli -. Appuntamento in Piazza Amendola martedí 31 dalle ore 21.30 per brindare al nuovo anno con Irene Grandi ed i Negrita".