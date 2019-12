"Voglio mondo pulito", recuperati altri 222 chili di rifiuti Ultimo intervento di CleanUp per il 2019 da parte dei ragazzi del gruppo

Nuovo intervento di CleanUp da parte dei volontari del gruppo di Voglio un Mondo Pulito, l'associazione di volontari che da mesi si occupa di ripulire e ridare valore alla costa della città.

Alle 9.30 di questa mattina si sono dati appuntamento presso la spiaggia di via Salvator Allende, nella parte orientale di Salerno, per un’altra grande azione di bonifica che ha eliminato circa 222kg di rifiuti dal litorale cittadino.

L'intervento conclusivo per questo 2019 attuato proprio nel luogo in cui è iniziata la loro opera di volontariato e il percorso che li ha visti sempre in prima linea per la difesa dell’ambiente e li ha resi portavoce del problema dei rifiuti e dell'abbandono. In pochi mesi i ragazzi sono diventati un esempio e in tantissimi hanno deciso di prender parte alle loro opere di CleanUp. In particolare, nel corso della mattinata odierna, i presenti sono riusciti a prelevare circa 174 kg di indifferenziato, 18 kg di plastica e 29kg di vetro.

“Grazie a tutti coloro che si sono uniti a noi, a chi ci hanno sostenuto e supportato! Vi auguriamo un buon 2020, con la speranza di un mondo pulito” sono queste le parole di ringraziamento dei ragazzi dopo l’operato svolto, felici del risultato e speranzosi che il loro messaggio di sensibilizzazione per la tutela dell'ambiente raggiunga e coinvolga sempre più persone.