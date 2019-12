Tutto pronto per il Capodanno in piazza a Salerno Il conto alla rovescia con Irene Grandi e i Negrita

Tutto pronto per il tradizionale capodanno in piazza a Salerno. Da alcuni giorni diversi operai sono in piazza Amendola per il montaggio del palco che ospiterà lo spettacolo. Fuochi pirotecnici allo scadere della mezzonotte e la musica di Irene Grandi e i Negrita accompagneranno salernitani e turisti presenti verso l'inizio di un nuovo anno, di un nuovo decennio. Sul palco, insieme agli artisti, Metis di Meo e Andrea Volpe.

Il concerto inizierà alle 21.30 con Irene Grandi che concluderà il suo tour "Grandissimo", mentre il gruppo i "Negrita" è già pronto ad esibirsi e chiudere l'anno, annunciando la presenza a Salerno con un messaggio sui canali ufficiali: "Il 31 chiudiamo col botto a Salerno con uno show elettrico a volume altissimo".

Nel frattempo la città si prepara ad accogliere grandi flussi di turisti. Secondo una prima stima, infatti, la maggior parte degli alberghi e strutture ricettive sembra registrare il tutto prenotato. Sul sito "Booking" circa il 93 per cento delle strutture è già sold out. Numeri che hanno portato l'amministrazione comunale e le forze dell'ordine ad emanare un dispositivo traffico per l'intera giornata del 31 dicembre. Aumentata anche la presenza degli agenti in strada per contrastare i "botti" illegali che, da sempre, contraddistinguono l'ultimo dell'anno.