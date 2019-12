"No ai botti": la campagna-choc dell'Asl con le dita mozzate Salerno: messaggio per divertirsi con responsabilità e senza correre rischi

"Se stai pensando a cosa tenere e cosa buttare del 2019, tieni le mani: non usare i botti illegali". Questa frase, corredata da una foto che più esplicita non si può, è la campagna promossa dall'Asl di Salerno per sensibilizzare rispetto alla necessità di stare lontani dai botti illegali.

Due mani con diverse dita mancanti: più di ogni parola, è l'immagine che rende bene l'idea di quali sono i rischi per chi scherza, letteralmente, col fuoco. Ogni capodanno i botti illegali lasciano dietro un lungo elenco di danni e feriti. E se i numeri sono sostanzialmente in calo, l'obiettivo è che mai più nessuno debba restare mutilato.

Di qui la scelta dell'Asl salernitana - guidata da Mario Iervolino - di lanciare un messaggio forte e chiaro. Sperando, un po' come avvenuto sui pacchetti di sigarette, che fotografie choc possano far desistere in molti dall'intento di comprare e sparara botti illegali.

L'iniziativa dell'azienda sanitaria è solo l'ultima di una serie messe in campo a Salerno: associazioni, forze dell'ordine e istituzioni hanni moltiplicato in questi giorni gli appelli a divertirsi in totale sicurezza. E iniziare il nuovo anno nel miglior modo possibile.