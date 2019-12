Capodanno: concerto in piazza con Irene Grandi e i Negrita Restano i divieti e le prescrizioni per i pubblici esercizi

Conto alla rovescia per il Capodanno, ad aprire i festeggiamenti in piazza a Salerno sarà la cantante toscana Irene Grandi, salirà sul palco di Piazza Amandola alle 21.30. Un gradito ritorno dopo l'esibizione del 2003 quando condivise le scene con Goran Bregovic. Non mancheranno le sue hit più conosciute e amate.

A seguire il rock coinvolgente dei Negrita che dai social precisano: «La fine del 2019 è alle porte, e quest’anno non ci siamo fatti davvero mancare niente per i nostri 25 anni: il Festival di Sanremo, il Best Of, Due tour, il nostro show numero Mille, i 20 anni di Reset… e il 31 chiudiamo col botto a Salerno con uno show in elettrico a volume altissimo!».

Poi a mezzanotte il brindisi con il saluto delle istituzioni e immancabili i fuochi d’artificio che chiuderanno i festeggiamenti in piazza. Regole e restrizioni restano le stesse della vigilia di Natale, prescrizioni per gli esercizi pubblici: niente asporto, somministrazione e detenzione di bevande in vetro e in lattina; musica non elettrificata all’esterno dei locali esclusivamente nelle zone di pertinenza e musica in filo-diffusione all’interno dei locali senza mettere amplificatori che danno verso l’esterno. Sono in vigore dalle 12 alle 19 di di oggi.