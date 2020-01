FOTO | Le 12 immagini del 2019 Una foto per ogni mese dell'anno

Una foto per ogni mese del 2019. Dal gennaio a dicembre, le immagini che hanno caratterizzato e scandito i fatti più importanti di cronaca, politica e attualità su tutto il territorio salernitano. Dai colpi di pistola sparati in via Alfredo Capone a Salerno alle accuse sessiste rivolte all'arbitro donna dal giornalista televisiovo Sergio Vessicchio.

Dal corteo in tema ambientale che ha travolto le strade del centro cittadino al maxi incendio di Battipaglia che ha portato alla creazione di comitati cittadini che sono scesi in strada, hanno protestato contro la sindaca intervenendo anche durante un consiglio comunale dai toni accesi.

E' stato l'anno dei comizi elettorali in piazza Portanova e della nascita di movimenti come le "sardine". Diverse le storie di operai feriti in diverse aziende del territorio, troppe quelle storie di chi resta ancora in attesa di uno stipendio.

Il 2019 è stato l'anno dei grandi ritorni ma anche dei nuovi arrivi. E' stato l'anno di una nuova generazione che prende piede ma anche l'anno delle riconferme. Torna ad inaugurare Luci d'Artista il governatore Vincenzo De Luca, torna ad installare le stesse luminarie la Iren di Torino. Roberto De luca Torna in campo, Salvini scende in piazza a Salerno e l'università degli studi di Salerno ha un nuovo rettore.

Con la fine del 2019, inizia un nuovo anno e un nuovo decennio, da raccontare.