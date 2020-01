FOTO|In migliaia in piazza per i Negrita e Irene Grandi Successo per il concerto di fine anno a Salerno

Una piazza Amendola gremita ieri sera per il tradizionale concerto di fine anno a Salerno. Ad esibirsi sul palco la cantante toscana Irene Grandi, seguita dalla band rock Negrita. Migliaia di persone, provenienti da tutta Italia, hanno scelto di salutare il 2019 e brindare al nuovo anno prendendo parte all'evento che si è svolto in un clima di grande serenità e allegria. Gli artisti si sono esibiti nei loro cavalli di battaglia scaldando la folla divertita. Alla fine delle esibizioni sul palco è salito il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli per salutare cittadini e turisti. “Auguri da Salerno la città della bellezza, dell'accoglienza e della gioia.

Una notte magica, tutti in piazza Amendola a cantare e ballare con Irene Grandi ed I Negrita. Grazie al Presidente Vincenzo De Luca per il sostegno ed a tutti quelli che hanno lavorato per questo grande successo. Godetevi ed Amate Salerno la Città delle Luci d'Artista.”. Ha precisato la fascia tricolore. Poi il conto alla rovescia e il brindisi di fine anno. La serata si è conclusa con il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici che ha illuminato il Golfo di Salerno, in tantissimi vi hanno assistito dal Lungomare cittadino, scattando foto e scambiandosi auguri.