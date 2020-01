I "meravigliosi pazzi" del tuffo di Capodanno Slerno, show sulla spiaggia di Torrione. Per gli auguri e... la Salernitana

E' diventato uno degli appuntamenti fissi per accogliere il nuovo anno, e scambiarsi gli auguri in un modo senza dubbio originale. Sono gli amici che si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Torrione, nei pressi del lido "Arcobaleno".

Il "tuffo di Capodanno" è ormai diventata un'istituzione. E, sfidando l'inverno, hanno indossato il costume per poi lanciarsi in acqua. Un modo senza dubbio originale e coraggioso per fare gli auguri di buon 2020, con gli immancabili cartelli per la Salernitana. Perché quello appena iniziato è un anno importante anche per la squadra del cuore dei "meravigliosi pazzi" protagonisti del bagno di capodanno a Torrione.