Guasto alla rete idrica di Pastena, quartiere senza acqua Il servizio dovrebbe tornare intorno alle 21

Rubinetti a secco nel quartiere Pastena, a comunicare l'improvvisa sospensione idrica ad horas è Salerno Sistemi. Infatti sembra che a causa di un gusto alla rete idrica si è reso necessario togliere momentaneamente l'acqua in tutta la zona, in particolare per i piani alti.

La ripresa è prevista per le ore 21 salvo imprevisti.