I volontari di "Voglio un Mondo Pulito" a Santa Teresa Raccolti resti di botti ed immondizia sul litorale

I giovani volontari salernitani di ‘Voglio un mondo pulito’ non si fermano neppure durante le festività, nel pomeriggio di ieri due attivisti dell’associazione, che ormai da mesi si occupa di ripulire gli arenili cittadini, sono intervenuti sulla spiaggia di Santa Teresa piena di resti e rifiuti dopo i festeggiamenti di Capodanno. Tanti i rimasugli di petardi e botti, potenzialmente pericolosi, ritrovati sulle spiagge salernitane. Si tratta dell'ennesima iniziativa messa in campo dai ragazzi salernitani.

Tutto è nato da un'idea semplice: restituire dignità e decoro alle bellezze del territorio. Un progetto partito quasi per caso che è proseguito grazie all'azione instancabile dei ragazzi, supportati sempre più spesso da residenti che hanno preso a cuore l'iniziativa. L'idea è nata da Francesco Ronca è un ragazzo salernitano che una mattina ha deciso di fare qualcosa per migliorare il luogo in cui vive. Da allora diverse le tappe che hanno restituito una chiara fotografia di quelle che è la reale situazione sui bagnasciuga della città.