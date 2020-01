Salerno, record di visitatori per il Giardino della Minerva Nel 2019 sfondato il muro delle 50mila presenze: "Un grande traguardo, grazie ai visitatori"

"Il 2019 si chiude con un nuovo record del Giardino: 50.969 visitatori paganti". A dare l'annuncio direttamente la pagina facebook del Giardino della Minerva di Salerno, che ha voluto così festeggiare l'importante traguardo raggiunto.

"La soglia psicologica delle 50mila presenze è stata abbattuta con largo margine. La soddisfazione per tutti noi è che, accanto ai numeri costantemente in crescita, si incrementa ogni giorno di più il vostro sostegno alle nostre iniziative ed al nostro modello di gestione. Per tutto questo vi ringraziamo, augurandovi un sereno nuovo anno", il messaggio che campeggia sui social del sito.

I Giardini della Minerva rappresentano uno dei luoghi più belli e suggestivi di Salerno. Le oltre 50mila presenze testimoniano quanto nel corso del tempo sia sempre più un punto di riferimento per i turisti in arrivo nella Città d'arechi. Nella maestosità del Giardino ci si può perdere tra le bellezze naturalistiche che rendono quello della Minerva una delle attrazioni più suggestive di Salerno.