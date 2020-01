Linea Napoli-Salerno, da domenica si torna alla normalità Tornano i treni tra Santa Maria La Bruna e Torre Annunziata dopo la frana

Riprenderà domenica 5 gennaio il regolare passaggio dei treni fra Santa Maria La Bruna e Torre Annunziata Centrale, sulla linea costiera Napoli-Salerno. La circolazione ferroviaria su quel tratto di linea è sospesa dalla vigilia di Natale, dopo il distacco di un enorme masso da una parete rocciosa adiacente i binari per via della pioggia.

Troppo alto il rischio che la frana potesse investire i convogli, di qui lo stop alla circolazione. Con gli inevitabili disagi per i pendolari. I percorsi alternativi e i servizi bus navetta hanno quantomeno offerto una possibilità di scelta.

Rete Ferroviaria Italiana ha ricordato che, tra i dipendenti del gruppo e delle ditte esterne, da oltre una settimana sono una quarantina le persone al lavoro ininterottamente per riportare la situazione alla normalità e garantire quindi la sicurezza dei viaggiatori.

Inevitabili le proteste e il disappunto, anche perché i disagi sono stati registrati nel periodo delle festività natalizie, con non pochi problemi anche per tutti coloro che si spostavano sulla linea Salerno-Napoli per turismo.