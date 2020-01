Epifania per i bimbi al Ruggi: una culletta in neonatologia E' un dono dell'Associazione Nazionale Commercialisti

Epifania in anticipo per i bambini dell'ospedale Ruggi D'Aragona, consegnata dall’Associazione Nazionale Commercialisti Salerno una culla per neonati, studiata per il comfort e la sicurezza dei bambini. Un prezioso regalo al reparto di Neonatologia.

“L'evento nascita è la missione della nostra attività professionale, tutti i neonati sono assistiti da un esercito di circa 70 tra medici e infermieri” precisa Maria Grazia Corbo, Primario del Reparto di Neonatologia del Ruggi che continua: “I nostri neonati hanno bisogno di tante cose, anche di un oggetto come questo. Quest'anno l'Associazione Commercialisti è stata a noi vicina con un presidio, una culletta da trasporto interno utilissima quando i lattanti devono essere trasferiti dal nostro sesto piano, in altri piani per essere sottoposti a delle consulenze. Risponde a dei requisiti di protezione, di stabilità termica”.

Un'iniziativa che si ripete per il quinto anno consecutivo a testimonianza della forte sinergia tra il mondo dei professionisti, delle associazioni e delle amministrazioni pubbliche. Per il presidente dell’ANC Salerno, Matteo Cuomo, è una collaborazione che prosegue, un'iniziativa importantissima che lo nostra associazione ormai da anni ripete e porta avanti con sinergia con un reparto d'eccellenza, è una grande gioia essere qui in un particolare settore della nostra struttura sanitaria che è quella che cura i piccoli degenti” conclude il presidente.