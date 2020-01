Controlli nei sacchetti dei rifiuti per stanare gli incivili Salerno: le verifiche in centro degli addetti dell società di pulizia e dei vigili urbani

E' uno sporco lavoro ma qualcuno dovrà pur farlo. Soprattutto per "educare", a suon di maxi multe da 500 euro l'una, gli incivili della raccolta differenziata. Nel fine settimana dell'Epifania non si fermano i controlli per i sacchi di rifiuti. La foto - pubblicata sul gruppo facebook "Figli delle chiancarelle", storicamente in prima linea nelle battaglia per la tutela del decoro urbano - testimonia l'attività di verifica in corso nelle aree del centro di Salerno.

Addetti di Salerno Pulita - la società che gestisce il servizio di raccolta e spazzamento in città - e vigili urbani al lavoro nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e non solo. Obiettivo, attraverso l'apertura dei sacchi neri della spazzatura, stanare eventuali indisciplinati che hanno mischiato i rifiuti non facendo dunque una corretta differenziata.

A Salerno - città che negli anni scorsi ha raggiunto invidiabili livelli di raccolta differenziata - negli ultimi tempi la percentuale è scesa. Anche per questo sono partite nuove campagne di sensibilizzazione, accompagnate - come in questo caso - anche dalla repressione di comportamenti sbagliati.