"Entro domani sarà tutto pulito" ma Pastena resta in attesa Cartoni dei fuochi pirotecnici ancora in via Napoli, la spazzatura resta sotto i portoni

Dal 31 dicembre al 5 gennaio 2020. Dopo quasi cinque giorni i rifiuti dei festeggiamenti di Capodanno restano in strada. Un monito per ricordare momenti di felicità ma anche per far capire quanto sia importate il lavoro di Salerno Pulita che, esattamente ieri, ha reso noto: “In merito alle giuste segnalazioni di cittadini agli organi di informazioni su aree e strade del territorio comunale in cui non sono stati ancora rimossi i resti di fuochi pirotecnici e svuotati cestini e campane, Salerno Pulita fa presente che già da venerdì si sta provvedendo a ripulire anche queste zone, che l’azione è continuata pure oggi e che entro domani la situazione tornerà alla normalità in tutto il territorio comunale”.

Le segnalazioni dei cittadini sono giuste ma i cartoni dei fuochi pirotecnici restano ancora in strada, soprattutto se si tratta della zona di Pastena, precisamente in via Napoli, dove sono presenti non solo cartoni ma anche la spazzatura dei condomini che da almeno due giorni non viene raccolta.

E se è vero che l’incivilità delle persone va controllata, con l’allerta meteo in arrivo con forti raffiche di vento, i cartoni e le buste di plastica, dai portoni potrebbero finire in strade e la “colpa” in questo singolo caso, non riguarderebbe più l’inciviltà dei cittadini e residenti che altro non fanno che rispettare le ordinanze.

Questa foto dei fuochi in via Napoli sta facendo il giro dei giornali da tre giorni. Da qualsiasi posizione la si guardi i cartoni restano lì e potrebbero, in questo caso, restarci fino al prossimo martedì 7 gennaio.